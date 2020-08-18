Ливийский депутат указал на экспансию Турции и Катара в стране

Визит высшего военного командования Турции и Катара в Ливию стал подтверждает зависимость режима ПНС от этих стран, считает депутат Палаты представителей Восточного правительства страны Ибрагим Дарси, передает издание Afrigate News.

Накануне, 17 августа, в Триполи прибыли главы Минобороны Турции и Катара Хулуси Акар и Халид ибн Мухаммад аль-Аттии. В ливийской столице, оккупированной боевиками, они провели переговоры с нелегитимным триполианским режимом.

Ливийский парламентарий, передает ФАН, уверен, что визит данных лиц служит сигналом для всего мира о том, что Турция и Катар вмешиваются во внутренние проблемы североафриканского государства и проводят экспансию. Дарси подчеркнул, что переговоры демонстрируют зависимость главы боевиков из ПНС Файеза Сарраджа от этих стран и интересов их руководителей.