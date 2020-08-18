Страсти по выборам президента США. Трамп «ударил» Байдена шахматной доской

Американский президент Дональд Трамп сравнил крупнейших мировых лидеров с гроссмейстерами. На примере шахмат глава Белого дома попытался объяснить, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден не сможет «играть наравне» с президентом Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Вот что я выяснил: [президент России] Путин, председатель [КНР] Си Цзиньпин, [лидер КНДР] Ким Чен Ын, турецкий лидер [Реджеп Тайип] Эрдоган — все они — гроссмейстеры мирового уровня. <…> Мы не можем допустить, чтобы с ними имел дело человек [Джо Байден], который уже не соображает. Он и в лучшие-то свои годы был не очень-то хорош», — сказал Трамп.

По словам президента-республиканца, демократ Байден «вообще не понимает, что происходит вокруг». Трамп также назвал своего главного оппонента на грядущих выборах «марионеткой ультралевых сил». Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко объяснила «Политике Сегодня», что в разгар президентской гонки американский лидер заостряет внимание на возрасте Байдена, хотя тот всего на три года старше самого Трампа.

Сейчас кандидату от демократической партии 77 лет. Ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин ранее отмечал, что Байден не пышет здоровьем, как и его соратник Берни Сандерс. Из-за этого глава Белого дома называет демократа «сонным Джо» и подшучивает над его медлительностью.

«Уж что Трамп умеет делать, так это давать своим оппонентам прозвища. Несмотря на то, что разница в возрасте с Байденом у них не сказать, чтобы большая. Мне кажется, что заявление Трампа про то, что Байден не сможет играть наравне с крупнейшими мировыми лидерами, неверное. Байден довольно опытный политик, и все заявления Трампа в его адрес – это просто выпады конкурента по президентским выборам. Не стоит говорить, что у Байдена недостает политического опыта», — заявила Филиппенко.

Ранее шесть штатов, которые принесли Трампу победу в 2016 году, отдали свои голоса Джо Байдену. Больше всего сторонников демократа оказалось в Висконсине, а также в Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Флориде. За кандидата проголосовала даже Аризона, которая с 1952 года выбирала только республиканцев.

Однако недавний социологический опрос службы SQL Server Reporting Services (SSRS) показывает, что нынешний президент начал догонять Байдена. Телеканал CNN, по заказу которого проводилось исследование, передает, что за кандидата от демократической партии готовы проголосовать 50% американцев, а за кандидата от республиканцев – 46%. Еще в начале июня картина был иная: за Байдена выступали 55% жителей США, а Трамп значительно отставал с результатом в 41% поддержки избирателей.

Таким образом, предвыборная борьба все больше накаляется, поэтому Трамп не упускает случая задеть своего оппонента и в очередной раз упрекнуть его в «медлительности», заключила ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН. К примеру, 13 августа 2020 года на своей странице в Twitter Трамп опубликовал ролик, в котором его предвыборная кампания показана в виде быстрого поезда, в то время, как сзади на дрезине едет Джо Байден.

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы РФ, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов согласился с доводами Трампа о «гроссмейстерах мирового уровня». По мнению парламентария, чтобы принимать важные и значимые решения в политике необходимо обладать рядом качеств, которые присущи профессиональным шахматистам.

«Само сравнение политики с шахматами не новое. Однако больше сравнивали с этой игрой именно военные действия, то есть решения командиров. <…> В любом случае, чтобы принимать важные и значимые решения в политике, нужно быть всесторонне подготовленным человеком, иметь полную информацию о любом событии в мире и уметь ее грамотно проанализировать, как это делают опытные шахматисты», — полагает гроссмейстер.

Политические решения мировых лидеров, в целом, можно рассматривать, как борьбу на шахматном поле, где смелые и неожиданные ходы приносят долгожданную победу, добавил Карпов.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.