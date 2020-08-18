Политики США выступили против помощи РФ белорусскому народу

Американская сторона выступает против российской инициативы по оказанию помощи Республике Беларусь в стабилизации ситуации на территории государства. Об этом сообщили американские политики Элиот Энгел и Майкл Маккол.

В заявлении политических деятелей США сказано, что Вашингтон осуждает предложение главы российского государства Владимира Путина оказать содействие белорусской стороне в стабилизации ситуации.

Американские представители заявили, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с европейскими партнерами для оказания помощи жителям Белоруссии, пишет РИА Новости.