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12:55   18 Августа 2020
Политика

Политики США выступили против помощи РФ белорусскому народу

Политики США выступили против помощи РФ белорусскому народу

Американская сторона выступает против российской инициативы по оказанию помощи Республике Беларусь в стабилизации ситуации на территории государства. Об этом сообщили американские политики Элиот Энгел и Майкл Маккол.

В заявлении политических деятелей США сказано, что Вашингтон осуждает предложение главы российского государства Владимира Путина оказать содействие белорусской стороне в стабилизации ситуации.

Американские представители заявили, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с европейскими партнерами для оказания помощи жителям Белоруссии, пишет РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #путин #белоруссия #лукашенко

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