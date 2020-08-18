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 Бурная реакция ЕС на санкции США по «Северному потоку-2» сыграет на руку РФ

Бурная реакция ЕС на санкции США по «Северному потоку-2» сыграет на руку РФ
13:42   18 Августа 2020
Весь мир

Бурная реакция ЕС на санкции США по «Северному потоку-2» сыграет на руку РФ

Бурная реакция ЕС на санкции США по «Северному потоку-2» сыграет на руку РФ

Евросоюз наконец ответил на угрозы со стороны США в отношении газопровода «Северный поток-2», решительно высказавшись выступив с совместным заявлением 24 государств о недопустимости подобного давления и пригрозив обратиться с жалобой в ООН.

Таким образом Евросоюз демонстрирует совсем другую реакцию на попытки США помешать достройке российского газопровода в Европу при помощи той же тактики, какую Вашингтон использовал против иранской ядерной программы.

Об этом в интервью ФБА «Экономика сегодня» заявил сотрудник Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя мнение авторов немецкого телеканала N-TV, которые провели параллели между тем. Как Штаты действовали в свое время против иранских ядерных разработок, и как они действуют сейчас против российского газопровода, который по дню Балтийского моря доставит голубое топливо в Германию.

Тема американских санкций против немецких компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2» вышла на первый план после того, как сенаторы-демократы пригрозили ограничительными мерами в отношении порта Sassnitz GmbH, который находится в города Засниц и где производится сборка труб и другого оборудования для газопровода. В ответ на эти угрозу глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что, если подобные санкции будут приняты Вашингтоном, Германия подаст жалобу в ООН.

Комментируя этот обмен угрозами, журналисты немецкого телеканала заявили, что Америка пытается бороться с российским газопроводом в Европу теми же методами, которые ранее применяла против своего заклятого врага – Ирана, однако российский эксперт Александр Фролов с этой оценкой не согласился:

«Сравнение надуманное, ведь иранская ядерная программа была предметом санкций, которые накладывались на государство и оказывали влияние на его экономику. Я не слышал, чтобы из-за «Северного потока-2» ограничения распространялись не только на Россию, но и на «Газпром» и его дочерние предприятия», — отметил он.

Немецкие журналисты, по словам эксперта, проводя подобные смелые сравнения, просто пытается вызвать у своей аудитории более сильную реакцию, показав ей масштаб проблемы, а также пытается придать особый драматический оттенок ситуации со строительством «Северного потока-2».

Также Александр Фролов напомнил, что в ситуации с Ираном США были лишь одной из шести стран-гарантов ядерной сделки, заключенной в начале 2016 года для того, чтобы сделать возможным частичное снятие санкций с Тегерана и восстановление досанкционных показателей производства нефти, а к участию в реализации «Северного потока-2» Штаты никто не приглашал, и их нынешние действия демонстрируют стратегию энергетического доминирования.

Бурная реакция ЕС на санкции США по «Северному потоку-2» сыграет на руку РФ

Угрозы США, добавил эксперт, показывают, что в Белом доме совершенно разучились договариваться и искать компромиссы, пытаясь вместо этого убедить европейские государства в том, что американским сжиженным газом можно легко заменить российское топливо.

Все санкции, и те, которые Вашингтон уже ввел, и те, которые только были анонсированы, но еще не утверждены президентом США, прямо подрывают энергетическую безопасность Евросоюза и нарушают его интересы.

«Парадокс в том, что законопроект, предусматривающий ужесточение ограничений по газопроводу, носит название «О защите энергетической безопасности Европы». Но в любом случае любые санкции ударят по европейским компаниям и существующим экономическим интересам ЕС», — подчеркнул эксперт.

Однако Германия, которая начала хотя бы предпринимать попытки дать отпор Вашингтону, анонсируя идеи создания разных механизмов противодействия американскому давлению, пока не решилась на реальные действия. Но все-таки, объединенная Европа продемонстрировала хоть какую-то открытую и внятную реакцию, по сравнению с ситуацией, когда США в одностороннем порядке расторгли иранскую ядерную сделку.

«В отличие от иранской темы, ситуация с «Северным потоком-2» вызвала живейшую реакцию Евросоюза на уровне публичного объявления позиции со стороны 24 стран. То есть подавляющая часть заявила о недопустимости поведения Соединенных Штатов, — напомнил Фролов. — Такого еще не было. Когда речь шла про иранскую нефть, Евросоюз просто неинтенсивно выражал обеспокоенность и ненастойчиво предлагал сторонам договариваться».

Бурная реакция ЕС на санкции США по «Северному потоку-2» сыграет на руку РФ

Сейчас, по мнению эксперта, Евросоюз пытается ускорить завершение строительства СП-2, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до введения Штатами новых санкций, тогда у Вашингтона просто не останется повода для ограничений.

«Расширенный пакет ограничений не прошел через Сенат США и не подписан в торжественной обстановке президентом Дональдом Трампом. Пока что все санкции существуют на уровне законопроекта. Если «Северный поток-2» достроят до перехода документа американскому лидеру в руки, то необходимость ввода санкций отпадет», — объяснил эксперт.

Сейчас, по его словам, все идет к тому, что газопровод будет закончен до принятия новых санкций, либо Евросоюз либо окажется в конфликтной ситуации с США из-за своей неспособности четко ответить на санкции, либо, если к СП-2 будет применена стратегия «Турецкого потока» все сложится хорошо, но будут возможны разные последствия. По какому сценарию будет развиваться ситуация, покажет время, заключил Александр Фролов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #европа #экономика #германия #санкции #политика #весь мир #газопровод #северный поток-2

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