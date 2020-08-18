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12:38   18 Августа 2020
Политика

Меркель и Путин обсудили пути урегулирования кризиса в Белоруссии

Меркель и Путин обсудили пути урегулирования кризиса в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону кризис в Белоруссии после президентских выборов. Об этом стало известно во вторник, 18 августа.

По информации Кабмина ФРГ, Меркель в разговоре с Путиным заявила о необходимости запуска национального диалога в Белоруссии для преодоления кризиса. Канцлер Германии также призвала белорусские власти отказаться от насилия.

После выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протесты. Согласно официальным данным, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала на выборах 10% голосов.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #меркель #белоруссия

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