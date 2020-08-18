Меркель и Путин обсудили пути урегулирования кризиса в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону кризис в Белоруссии после президентских выборов. Об этом стало известно во вторник, 18 августа.

По информации Кабмина ФРГ, Меркель в разговоре с Путиным заявила о необходимости запуска национального диалога в Белоруссии для преодоления кризиса. Канцлер Германии также призвала белорусские власти отказаться от насилия.

После выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протесты. Согласно официальным данным, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала на выборах 10% голосов.