Член задержанной под Минском ЧВК: с нами обращались вежливо

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии отнеслись к задержанным на территории республики россиянам уважительно. Эту информацию журналистам подтвердил один из участников событий, вернувшийся на родину после инцидента.

Группа граждан России была задержана правоохранительными органами Белоруссии 29 июля. В Минске полагали, что россияне могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков. После произошедшего в Сети начали публиковать информацию о том, что милиция Белоруссии была уличена в жестоком отношении к задержанным. Однако эти заявления не соответствуют действительности, рассказал ФАН один из вернувшихся на родину россиян.

Белорусские силовики вели себя очень вежливо. Позже они извинились за то, что применяли силовые методы задержания, рассказал собеседник агентства. Когда в Минске поняли, что у граждан РФ не было намерений дестабилизировать ситуацию в республике, с ними встретился член Совета безопасности Белоруссии Виктор Лукашенко.

"Виктор Александрович, сын президента, собрал нас в актовом зале, посмотрел на нас и сказал: "Парни, извините, перебдели"", — отметил он.

За организацией провокации, по данным журналистов, стоят сотрудники СБУ Украины, которые пытались нанести удар по дружеским отношениям Белоруссии и России. С помощью подставных лиц и фирм-однодневок россияне были вовлечены в "фейковый проект", реальной целью которого являлась дестабилизация обстановки в соседней республике.