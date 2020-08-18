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12:57   18 Августа 2020
Россия

Вирусолог назвал отличие китайской вакцины против COVID от российской

Вирусолог назвал отличие китайской вакцины против COVID от российской

Китайская вакцина от коронавируса поступит в продажу в декабре, ее стоимость составит 150 долларов. Об этом сообщил председатель правления, секретарь партийного комитета Sinopharm ("Синофарм") Лю Цзинчжэнь.

«После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке», — приводит его слова издание «Гуанмин жибао».

Как рассказал «Политике Сегодня» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, китайская вакцина не сильно отличается от российской.

«Она основана на аденовирусе пятого типа. То есть в аденовирус человека этого типа встроен кусочек генома коронавируса. Я думаю, что встройка у них такая же, как сделано в нашей вакцине», — объяснил вирусолог. 

От китайской российскую вакцину отличает основа: два аденовируса – 5 типа и 26 типа. Но обе эти вакцины работают по одному и тому же принципу, уточняет Альтштейн.

«Просто каждый из разработчиков считает, что это его оригинальная вакцина»

Вирусолог назвал отличие китайской вакцины от российской

Что касается стран Запада, то их вакцина основана на том же принципе, отличия лишь в нюансах, отмечает вирусолог.

«Английская вакцина на аденовирусе шимпанзе, принцип ее такой же. В США тоже такая же делается», — уточнил эксперт.

Но есть вакцины совершенно на другом принципе работы: на основе так называемой матричной РНК. Они хороши тем, что, с одной стороны, более безопасны и не могут вызывать инфекций, а с другой — находят правильный подход к иммунной системе, изнутри клетки. Это позволяет им, как и «живым» вакцинам, задействовать в иммунном ответе Т-клетки.

«Такие вакцины достаточно продвинуты. Они тоже в Америке производятся, может еще кто-то начал заниматься ее разработкой, пока не слышал. Идет уже третий этап исследования», — уточнил вирусолог.

Однако новая вакцина еще не апробирована, поэтому пока о ее эффективности говорить сложно, говорит Альтштейн. Вирусолог также добавил, что сейчас Россия переходит к третьему этапу исследования, чтобы убедиться в эффективности созданной вакцины и начать массовую вакцинацию жителей.

«Никто не должен говорить, что наша вакцина не эффективна. Она вызывает образование антител, значит она предположительно эффективна, а чтобы проверить это, нужно провести третью фазу. Она сейчас уже началась и через несколько месяцев будут известны результаты», — отметил он.

 Вирусолог назвал отличие китайской вакцины от российской

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Автор: Карина Азоян
#россия #китай #вакцинация #коронавирус #вирусолог

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