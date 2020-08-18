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12:41   18 Августа 2020
Россия

Анатолий Карпов объяснил гроссмейстерское мышление Путина

Анатолий Карпов объяснил гроссмейстерское мышление Путина

Президент США Дональд Трамп сравнил лидеров крупнейших мировых государств с опытными шахматными игроками. В их число вошел президент Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Вот что я выяснил: [президент России] Путин, председатель [КНР] Си Цзиньпин, [лидер КНДР] Ким Чен Ын, турецкий лидер [Реджеп Тайип] Эрдоган — все они — гроссмейстеры мирового уровня», — сказал Трамп.

Депутат Госдумы РФ, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов согласился с подобной характеристикой от американского президента. По мнению международного гроссмейстера, опытный и расчетливый политик должен обладать рядом качеств, которые также присущи мастерам шахматных баталий.

«Названные Трампом страны действительно имеют большое значение на мировой арене. И само сравнение политики с шахматами тоже не новое. Однако больше сравнивали с этой игрой именно военные действия, то есть решения командиров. <…> В любом случае, чтобы принимать важные и значимые решения в политике, нужно быть всесторонне подготовленным человеком, иметь полную информацию о любом событии в мире и уметь ее грамотно проанализировать, как это делают опытные шахматисты», — рассказал Карпов «Политике Сегодня».

Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии США и Джозеф Байден от Демократической.

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Автор: Роман Самойлов
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