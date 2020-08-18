В «Сильной России» поддержали запрет АУЕ в стране

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией. Теперь причастность к АУЕ трактуется как экстремизм и карается по Уголовному кодексу РФ.

Председатель «Сильной России» Антон Цветков отметил, что общероссийское движение давно настаивало на том, чтобы субкультуру признали экстремистской. По его словам, СР однозначно поддержало решение Верховного суда.

«Очень хорошо, что власти наконец-то осознали реальную опасность этого движения, пытающегося привить российской молодежи мировоззрение и взгляды уголовной среды, и приняли конкретные меры, направленные на борьбу с ним. Это не игрушки, все должны понять опасность и угрозу», — подчеркнул Цветков.

Также председатель движения предложил не останавливаться и предпринять новые меры, чтобы не только оградить российскую молодежь от негативного влияния, но и защитить подростков. По его мнению, тенденции АУЕ — разрушают, поэтому работы «для галочки» недостаточно. Нужны мероприятия, которые увлекут детей и подростков.

«В каждом регионе следует создать необходимое количество бесплатных кружков, секций и клубов с различными направлениями деятельности, которые могли бы посещать молодые люди, внимательно отнестись к набору преподавателей, которые бы разговаривали с молодежью на одном языке, занимались бы воспитательной работой с ними», — объяснил позицию Антон Цветков.

Если соблюсти перечисленные условия, тогда можно говорить, что сделали все возможное ради детей и защитили от негативного влияния, завершил председатель СР.

По мнению Генпрокуратуры, движение, которое основывается на криминально-экстремистской идеологии, угрожает жизни и здоровью россиян, обществу и стране. Активное вовлечение подростков и молодежи, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию, закончится деструктивном. Поэтому запрет движения поможет пресечь преступную деятельность, защитит интересы подростков и оздоровит общество.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.