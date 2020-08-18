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12:05   18 Августа 2020
Экономика

Торговые центры Петербурга выступили против повышения налогов

Торговые центры Петербурга выступили против повышения налогов

Повышения кадастровой стоимости объектов коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге приведет к увеличению налоговой ставки в 2021 году в среднем на 25%.

Владельцы торговых, офисных и сервисных зданий назвали непосильной такую налоговую нагрузку, учитывая последствия пандемии нового коронавируса. Они напомнили, что торговые центры были закрыты четыре месяца, поэтому нуждаются в любой поддержке со стороны властей. Мораторий на пересмотр кадастровой стоимости в 2020–2021 годах стал бы одной из важнейших мер помощи.

Собственники подчеркивают, что и так снижают плату для арендаторов по просьбе правительства и губернатора. Однако сфера ретейла и торговых комплексов не получила преференций или отсрочек по платежам, кредитная нагрузка для нее тоже не уменьшается. Повышение налогов вызовет рост арендных ставок и скажется на удорожании товаров, приводит РБК позицию участников рынка.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #налоги #торговля #кадастровая стоимость #торговые центры #налоговая ставка

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