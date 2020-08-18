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12:02   18 Августа 2020
Экономика

Беглов провел заседание по вопросам экономики Петербурга

Беглов провел заседание по вопросам экономики Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел с членами городского правительства заседание по вопросам экономического развития Северной столицы на фоне коронавируса.

Пандемия коронавируса заметно отразилась на экономике города, поскольку большинство петербургских предприятий пришлось закрыть на время самоизоляции. Город выходит из ограничительных мер поэтапно, жители возвращаются к привычному образу жизни.

Губернатор оценил перспективы развития городской экономики в ближайшее время со сдержанным оптимизмом. По словам Беглова, этот процесс зависит не только от правительства Петербурга, но и от самих горожан. Градоначальник призвал жителей города соблюдать требования по нераспространению коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#экономика #петербург #беглов

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