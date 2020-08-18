«В ФСБ люди очень добрые». Как француз навестил Гитлера в РФ

Конспирологические теории о выжившем Адольфе Гитлере решили развеять в России. Изучить останки вождя Третьего рейха вызвались представители Фонда развития русско-французских исторических инициатив. В составе рабочей группы, которую допустили в секретные архивы ФСБ, оказалась дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. О своем визите на Лубянку Елизавета Пескова рассказала подписчикам в Instagram.

Вместе с Елизаветой останки Гитлера изучал президент Фонда, французский историк Пьер Малиновский. В интервью «Политике Сегодня» общественный деятель признался, что у его соотечественников российская Федеральная служба безопасности по-прежнему ассоциируется с холодной войной и ГУЛагом.

«Пропаганда никогда не прекращалась после 1991 года, — уверен Малиновский. — Они не понимают, что Россия — нормальная страна, со своей спецификой, конечно, и со своей историей, но открытая страна».

Историк убежден, что провести исследование в России легче, чем у него на родине. Говорит, что для этого достаточно иметь хороший проект и уважать закон.

«В ФСБ люди были очень-очень добрые, — вспоминает недавний визит президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. — Они дают мне книгу, они знают абсолютно всю историю и тему и... они смеются. Они не роботы с каменными глазами».

Пьер Малиновский всерьез обеспокоен тем, что европейцы все чаще называют информацию о смерти Адольфа Гитлера фальсификацией. Историк планирует провести сравнительный ДНК-анализ костей фюрера и его родственников. Общественный деятель подчеркивает, что четыре года назад Елизавета Пескова стала первой, кто поверил в его проект.

Сейчас Пьер Малиновский занимается другим историческим исследованием в Крыму, а вице-президент Фонда Елизавета Пескова после публикации о совместном изучении архивов получила запрос от комментаторов заняться тайной Перевала Дятлова. Подписчику девушка дала обнадеживающую обратную связь: