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14:43   18 Августа 2020
Россия

«В ФСБ люди очень добрые». Как француз навестил Гитлера в РФ

«В ФСБ люди очень добрые». Как француз навестил Гитлера в РФ

Конспирологические теории о выжившем Адольфе Гитлере решили развеять в России. Изучить останки вождя Третьего рейха вызвались представители Фонда развития русско-французских исторических инициатив. В составе рабочей группы, которую допустили в секретные архивы ФСБ, оказалась дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. О своем визите на Лубянку Елизавета Пескова рассказала подписчикам в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком. ⠀ Мой друг и коллега Пьер Малиновский, живущий историей, давно хотел в этом разобраться. Он обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт. Не поверите - ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. ⠀ Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ.

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Вместе с Елизаветой останки Гитлера изучал президент Фонда, французский историк Пьер Малиновский. В интервью «Политике Сегодня» общественный деятель признался, что у его соотечественников российская Федеральная служба безопасности по-прежнему ассоциируется с холодной войной и ГУЛагом. 

«Пропаганда никогда не прекращалась после 1991 года, — уверен Малиновский. — Они не понимают, что Россия — нормальная страна, со своей спецификой, конечно, и со своей историей, но открытая страна».

Историк убежден, что провести исследование в России легче, чем у него на родине. Говорит, что для этого достаточно иметь хороший проект и уважать закон.

«В ФСБ люди были очень-очень добрые, — вспоминает недавний визит президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. — Они дают мне книгу, они знают абсолютно всю историю и тему и... они смеются. Они не роботы с каменными глазами».

Пьер Малиновский всерьез обеспокоен тем, что европейцы все чаще называют информацию о смерти Адольфа Гитлера фальсификацией. Историк планирует провести сравнительный ДНК-анализ костей фюрера и его родственников. Общественный деятель подчеркивает, что четыре года назад Елизавета Пескова стала первой, кто поверил в его проект. 

Сейчас Пьер Малиновский занимается другим историческим исследованием в Крыму, а вице-президент Фонда Елизавета Пескова после публикации о совместном изучении архивов получила запрос от комментаторов заняться тайной Перевала Дятлова. Подписчику девушка дала обнадеживающую обратную связь:

«Посмотрим».

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Автор: Алиса Денисова
#песков #история #гитлер

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