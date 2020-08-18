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12:41   18 Августа 2020
Весь мир

Bloomberg осудило «государственное пиратство» США в мировом океане

Bloomberg осудило «государственное пиратство» США в мировом океане

Конфискация Соединенными Штатами Америки груза с четырех захваченных ими ранее иранских танкеров, шедших в Венесуэлу, напоминает о событиях четрехсотлетней давности, когда британские каперы по выданному Елизаветой I патенту грабили испанские корабли с золотом и серебром, и делились частью добычи с казной.

Таким образом обозреватель агентства Bloomberg Джулиан Ли прокомментировал сообщения о том, что США конфисковали груз четырех иранских нефтяных танкеров, стоимость которого составляет 61 миллион долларов. При этом журналист отметил, что со времен известных пиратов Френсиса Дрейка и Джона Хокинса прошло порядка 440 лет и, хотя с тех пор методы «государственного пиратства» немного изменились, его суть осталась прежней – захватывать ценности и разрывать торговые связи.

«Когда вечером в четверг я ложился спать, на дворе определенно стоял XXI век, однако утром пятницы мне начало казаться, что я вернулся на несколько сотен лет назад — к эре государственного пиратства», — написал обозреватель Bloomberg.

По его словам, происходящее напомнило ему историю британских каперов,, которые, по большому счету, являлись пиратами и в XVI и XVII веках грабили направлявшиеся из Нового Света в Европу испанские корабли с золотом и серебром. При этом, начиная с 1580-х годов британская королева Елизавета I выдавала ряду выдающихся пиратов, таким как легендарные Френсис Дрейк и Джон Хокинс, «каперские патенты», которые разрешали им морской грабеж при условии, что часть захваченных сокровищ они будут отдавать в государственную казну.

Bloomberg осудило «государственное пиратство» США в мировом океане

Спустя 400 с лишним лет американцы уподобились британским каперам и сами наделили себя правом захватывать в море корабли и изымать их грузы. Но, в отличие от Великобритании, США наделяют этим правом не частных лиц, и действуют не грубой силой, а используют угрозы санкциями – именно так они заставили капитана. Владельцев и страховщиков отказаться от груза стоимостью 61 миллион долларов.

«Однако за 440 лет общая концепция изменилась мало: одна из главных мировых морских держав принимает собственные законы, которые позволяют ей отбирать у своих врагов на море различные ценности», — пишет Джулиан Ли.

В то же время, напоминает обозреватель, всего за один день до этих событий сами США осудили действия иранских военных, которые захватили небольшой танкер, пробыли на его борту несколько часов, а затем позволили судну продолжит плавание. Возглавляема Штатами международная коалиция по безопасности в море назвала действия иранских военных «безрассудным и агрессивным поведением, угрожающим международному порядку, которое основано на соблюдении правил».

«Но будьте уверены: в парадигме международного права недавние действия США имеют под собой не больше оснований, чем действия Ирана. Оба шага служили интересам соответствующих стран. В обоих случаях эти операции не нашли поддержки ни в ООН, ни в каком-либо другом международном органе. Теперь же Иран, возможно, решит на это ответить», — предупреждает Джулиан Ли.

По его словам, часть средств от продажи конфискованного Штатами иранского топлива, предназначавшегося для Венесуэлы, планируется направить в американский фонд поддержки жертв государственного терроризма, порядка 80% средств которого тратится на нужды тех, кто пострадал в ходе теракта 11 сентября 2001 года, при том, что Иран не имеет никакого отношения к той террористической атаке.

Bloomberg осудило «государственное пиратство» США в мировом океане

Также журналист отмечает, что в ордере американских властей говорится об изъятии груза, а не самих танкеров, поэтому, возможно, после разгрузки иранские суда будут отпущены, но чиновники из администрации президента США Дональда Трампа уже запланировали проведение мероприятия, посвященного швартовке грузовых судов в порту Хьюстона.

«Тут нельзя не вспомнить о пире, который в 1581 году королева Елизавета I устроила в честь Фрэнсиса Дрейка в Дептфорде на Темзе. Тогда она посвятила его в рыцари на главной палубе его корабля под названием «Золотая лань», который только что вернулся с трюмом, набитым испанскими драгоценностями», — напомнил Ли.

В заключение журналист попросил разбудить его, когда вновь наступит 2020 год.

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Автор: Олег Королев
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