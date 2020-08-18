В ОНФ инициировали реформу выдачи льготных лекарств

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве Юрий Жулев призвал выдавать льготные лекарства гражданам на основании хронических или угрожающих жизни заболеваний. Об этом он заявил в ходе общественных слушаний Департамента здравоохранения столицы.

Сейчас россияне могут претендовать на получение льготных медикаментов только в том случае, если им присвоен статус инвалида. По мнению эксперта, это приводит к тому, что граждане начинают специально подавать на инвалидность ради получения привилегий от государства.

«Получается, для того, чтобы обеспечить государственную поддержку, человека нужно довести до состояния инвалидности, дождаться, пока он потеряет трудоспособность и получит льготы на лекарства, — заметил общественник. — Такая система подталкивает миллионы граждан подавать на инвалидность только ради возможности получения льготных лекарств. При потере статуса "инвалид" граждане немедленно теряют государственную поддержку, что перечеркивает все предыдущие усилия и затраты государства по их лечению».

Чтобы избежать этой проблемы, эксперт ОНФ предлагает выдавать лекарства тем, у кого выявлены хронические или угрожающие жизни заболевания. Это позволит пресекать развитие болезней на ранних этапах, а также сохранит трудоспособность гражданина, предоставляя ему возможность долгое время оставаться социально активным членом общества.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов согласился с тем, что система льготного лекарственного обеспечения нуждается в реформировании. По словам эксперта, до Жулева подобную идею уже высказывали, в том числе и на уровне Министерства здравоохранения РФ, однако она так и не получила развития.

«На уровне Минздрава были попытки разработать программу всеобщего лекарственного страхования по аналогии с системой ОМС. Пациенты могли при выявлении заболеваний получать некий набор лекарственных препаратов бесплатно или с 50% скидкой. К сожалению, все эти идеи не были реализованы даже в минимальных форматах пилотных проектов из-за непроработанности целого ряда институтов, необходимых для того, чтобы эта система могла работать, из-за отсутствия целого ряда административных процедур и, главное, бюджета под эти задачи», — пояснил Беспалов в комментарии «Политике Сегодня».

Также аналитик напомнил, что существует множество подходов к категории льготников. Так, ряд бесплатных препаратов положен, например, диабетикам или пенсионерам. Некоторые региональные программы предоставляют медикаменты семьям с детьми до трех лет или многодетным с детьми до шести лет. В связи с этим часто возникает путаница, которая не позволяет получить нужные лекарства.

«Зачастую есть ситуации, когда региональные власти делают все, чтобы процесс получения лекарственных препаратов максимально усложнить так, что он становится технически очень сложным. И периодически возникают проблемы с доступностью препаратов», — рассказал эксперт ПС.

Впрочем, говорить об этом можно и нужно, полагает Беспалов. Однако на то, чтобы в системе предоставления льготных медикаментов действительно начали происходить изменения, нужна «политическая воля сверху».

Кроме того, в ходе совещания председатель координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов рассказал о разработке новых тарифов на медикаменты для онкобольных.

«Если ранее лекарственное обеспечение онкобольных в Москве проходило по линии ОМС и программе дополнительного лекарственного обеспечения, то при содействии общественников будет осуществляться с привязкой к препарату. Эксперты и активисты московского штаба ОНФ осуществляют общественный контроль за ходом реализации этой программы», — поделился спикер.

Не обошли стороной общественники и пандемию коронавируса. Эксперты ОНФ отметили, что вирусное заболевание внесло свои коррективы в жизнь москвичей. Так, особое внимание следует обратить на объем закупки препаратов. Как отметили специалисты Депздрава, жители столицы имеют право получать качественные лекарства и услуги в том же размере, что приобретались в прошлом году.

Ранее общественники поучаствовали в работе столичной комиссии по вопросу лекарственного обеспечения граждан. Так, в план закупок медикаментов для региона были внесены существенные изменения. Москва стала единственным субъектом РФ, где обсудили стратегии предоставления лекарств.