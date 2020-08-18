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11:19   18 Августа 2020
Политика

Диалог советников глав "нормандской четверки" состоится до конца лета

Диалог советников глав "нормандской четверки" состоится до конца лета

Советники глав государств из "нормандской четверки" планируют провести встречу до конца лета. Формат запланированной встречи пока не определен.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свои источники.

Украинскую сторону на встрече представит глава офиса президента Андрей Ермак, а от России в мероприятии примет участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча в "нормандском формате" пройдет 28 августа.

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Автор: Яна Либерман
#встреча #донбасс #переговоры

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