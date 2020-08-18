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11:14   18 Августа 2020
Политика

Лукашенко: митингующие в РБ не поддержали идею с пересчетом голосов

Лукашенко: митингующие в РБ не поддержали идею с пересчетом голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал пересчитать голоса после выборов главы государства. Предложение он озвучил во время посещения Минского завода колесных тягачей.

Он рассказал, что организаторам митингов предложили пересчитать голоса, но идея не получила поддержки. Соперникам Лукашенко нужны новые выборы.

Лукашенко не исключил проведение нового избирательного процесса. Голосование он согласился проводить только после принятия новой Конституции страны. Он отметил, что разработка изменений в основном законе государства уже ведется. Два варианта Конституции рассмотрено, ожидается еще один проект.

Ситуацию в Белоруссии обсудят на заседании Евросовета. Об этом сообщается в материале "Парламентской газеты".

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #белоруссия #лукашенко

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