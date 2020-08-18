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11:13   18 Августа 2020
Политика

Силовики в Белоруссии получили награды "За безупречную службу"

Силовики в Белоруссии получили награды "За безупречную службу"

Представители силовых ведомств Белоруссии получили медали "За безупречную службу" трех степеней. Соответствующий указ президента республики Александра Лукашенко появился на национальном правовом интернет-портале.

Белорусский лидер 13 августа подписал указ о награждении более 300 человек. Заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков вошел в число тех, кому досталась медаль "За безупречную службу I степени", пишет ТАСС.

Лукашенко вновь занял пост главы Белоруссии по итогам президентских выборов. Более 80% избирателей поддержали его кандидатуру, свидетельствуют данные ЦИК РБ. Его конкурентка Светлана Тихановская набрала около 10% голосов.

Телеканал "360" сообщал, что Лукашенко назвал условие для проведения новых выборов в Белоруссии.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #силовики #лукашенко

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