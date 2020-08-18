Facebook и Цукерберга заподозрили в антисемитском заговоре

Социальная сеть Facebook отрицает Холокост. К такому выводу пришли эксперты британского Института стратегического диалога (Institute for Strategic Dialogue, ISD), который борется с экстремизмом в Сети. Как отмечает издание The Guardian, алгоритмы соцсети не просто игнорируют контент, который отрицает массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны, но и «продвигает» подобные публикации на первые строчки поиска.

«Расследование ISD показало, что после ввода слова "Холокост" в поисковую строку Facebook, соцсеть предлагает множество "страниц отрицания", которые, в свою очередь, рекомендуют ссылки на издателей ревизионистской литературы. В частности, страницы, посвященные печально известному британскому отрицателю Холокоста Дэвиду Ирвингу», — сообщает The Guardian.

Дэвид Ирвинг – это британский писатель, который известен своим нетрадиционным взглядом на события Второй мировой войны. По мнению публициста, лидер нацистов Адольф Гитлер «ничего не знал об истреблении евреев». В 1977 году Ирвинг выпустил книгу «Война Гитлера», в которой основатель диктатуры Третьего рейха показан рациональным и добропорядочным политиком.

Отрицание Холокоста со стороны Facebook заметили не впервые. 29 июля 2020 года по всему миру стартовала онлайн-кампания под хэштегом #NoDenyingIt (с англ. – этого нельзя отрицать). Люди, которые пострадали в годы массового истребления, публиковали в соцсетях обращение к основателю Facebook Марку Цукербергу с требованием удалить посты, отрицающие Холокост.

Кампанию организовала Конференция по материальным претензиям евреев к Германии, которая занимается финансированием и предоставлением компенсаций жертвам Холокоста по всему миру.

ISD обнаружила в соцсети Цукерберга как минимум 36 сообществ, которые «специализируются» на отрицании истребления евреев. В общей сложности в них состоят 366 тысяч человек. Старший научный руководитель ISD Джейкоб Дэйви рассказал, что Facebook выдает популяризацию такого контента за «свободные исторические дебаты»:

«Решение Facebook разрешить отрицание Холокоста на своей платформе оформлено под видом защиты законных исторических дебатов, но упускается из виду причина, по которой люди в первую очередь занимаются отрицанием Холокоста. Это преднамеренный инструмент, который используется для того, чтобы делегитимизировать страдания еврейского народа и увековечить давние антисемитские идеалы. Когда люди занимаются этим, это нужно рассматривать как акт ненависти».

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман в беседе с «Политикой Сегодня» посетовал, что времена, когда Facebook была «прозрачной» и непредвзятой социальной сетью, давно канули в Лету.

«Эти времена уже давно прошли. Сейчас совершенно ясна и осознанна политическая роль Facebook, ее влияние на сознание людей. Социальная сеть уже давно подчиняется каким-то подозрительно странным закономерностям. И работу подобных алгоритмов и инструментов уже нельзя объяснять сугубо техническим языком. Здесь сразу видна управляющая рука, которая сама указывает, как должен быть устроен мир. Благодаря этому информационное поле формируется таким образом, что одни события замалчиваются, а другие ставятся на первое место», — заявил эксперт.

По словам Фельдмана, антисемитскую политику Facebook можно рассматривать, как аспект полноценной информационной войны. Запад все чаще пытается «перекроить» историческую реальность, и флагманом подобных настроений все чаще выступают страны Европы.

«Действительно, Европа в последнее время следует в очень странном идеологическом направлении с явным правым националистическим оттенком. И с Западом это, естественно, связано. Наследие Второй мировой войны сейчас не просто пересматривается, оно уже пересмотрено. В обществе выстраивают совершенно другую картину прошлого, в которой Советский Союз и Россия, как наследник, выступают одними из главных виновников той страшной войны», — объяснил политолог.

Фельдман считает, что священная память о Великой Отечественной войне на Западе все чаще подвергается всевозможным нападкам. Достаточно вспомнить статью президента России Владимира Путина, которую американский журнал Forbes встретил с иронией и заголовком «Российский Путин преподает Западу урок истории Второй мировой войны».

«СССР обвиняют теперь в том, что он преследовал свои цели и развязал войну вместе с нацистской Германией. А теперь, на примере Facebook, мы видим, что еще и евреев сейчас начнут обвинять в том, что они не были жертвами никакого притеснения», — добавил специалист.

Напомним, ранее социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Он выложил фотографию 1945-го года, на которой изображено знамя победы на Рейхстагом. Администраторы соцсети прислали Свиридову уведомление, в котором заявили, что журналист «нарушает нормы» Facebook.