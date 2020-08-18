Военный эксперт назвал топ-5 ядерного арсенала России

США значительно уступают России в технологиях ядерного вооружения, уверен коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Политикой Сегодня» он назвал ТОП-5 самых мощных ядерных ракет России.

Ракета РС-28 «Сармат»

Одно из новейших достижений России в области ядерного оружия — тяжелая межконтинентальная жидкостная баллистическая ракета РС-28, также известная под названием «Сармат». Дальность ее полета составляет 18 тысяч километров, скорость — 20 Махов, а стартовая масса — 208,1 тонны. Ракетный комплекс «Сармат» способен нести от 10 до 15 ядерных боеголовок. Эта баллистическая ракета получила прозвище «Сын Сатаны» из-за мощнейших характеристик. Принятие на вооружение нового ракетного комплекса запланировано на 2021 год.

Комплекс «Авангард»

Новейший комплекс стратегического назначения «Авангард» оснащен гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Точные характеристики оружия неизвестны. Предположительно, блок имеет длину около 5,4 метра и максимальную скорость, более чем в 20 раз превышающую число Мах. Испытания «Авангарда» шли 15 лет. Помимо гиперзвуковой скорости, это оружие недосягаемо для средств ПВО условного противника, поскольку движется к цели по непредсказуемой траектории. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

Ракета Р-30 «Булава».

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету, способную нести шесть боевых блоков индивидуального наведения. Открытые источники сообщают также о наличии системы преодоления противоракетной обороны противника (ПРО). Возможна доставка десяти ядерных блоков ракетой «Булава». Общий забрасываемый вес — 1150 килограмм. Максимальная дальность — 9300 километров.

«Булавой» вооружены ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Борей» и «Борей-М». Каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. «Булава» принята на вооружение ВМФ РФ в июне 2018 года.

Комплекс РС-24 «Ярс»

«Ярс» — российский ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Является более мощной модификацией комплекса «Тополь-М». «Ярс» способен доставить в район поражения от трех до шести боевых блоков мощностью до 300 килотонн каждая. При этом дальность полета составляет более чем 10 тысяч километров. «Ярс» находится на вооружении ВС РФ с 2009 года.

Ракета Х-102

Крылатая ракета с термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны способна уничтожать подвижные цели с точностью попадания до 10 метров. Ракетой X-102 вооружены модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ и Ту-160. Дальность российской ракеты примерно — 5,5 тысячи километров. Особенность ракеты заключается в малозаметности и высокой точности: она способна отклоняться от цели менее чем на 10 метров.

Ядерное оружие США

По словам Леонкова, США несколько лет пытаются создать замену баллистической ракеты Minuteman III — Minuteman IV. На разработку у американцев выделены деньги, но пока особых успехов нет, говорит эксперт.

Кроме того, США провели модернизацию ракет морского базирования UGM-133A Трайдент II (D5). Эксперт отметил, что она может нести порядка 12 боеголовок малой мощности, которые способны поражать цель с отклонением примерно 90 метров.

«Среди баллистических ракет ее называют высокоточным оружием. У других ракет, в том числе российских, такое отклонение составляет 120-150 метров», — объяснил Леонков.

Другой вид вооружения, над которым работают США — крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками. Об оснащении такими ракетами недавно сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Однако об этом было известно еще в 2018 году, когда США опубликовали новую ядерную доктрину. Ее презентовал президент США Дональд Трамп.

«Такого оружия много. И сейчас они делают много. В количественном плане будут превосходить, в а в качественном превосходим мы. Систем, которые способны перехватывать наши новые ракеты, наше новое оружие, у них не существует. А их системы наши комплексы и ПРО перехватывают», — говорит военный эксперт.

Почему США отстают от России

Несмотря на то, что оборонный бюджет США составляет более 700 миллиардов рублей, около половины суммы тратится на содержание и логистику военных баз, а также на обеспечение военных. Еще часть денег идет на военно-технические разработки и на боевые действия, говорит Леонков.

«На закупку остается всего 100-150 миллиардов долларов. По расценкам американских программ строительства, это не так уж и много. Последнее время между различными родами войск США постоянно идут споры — кому больше нужны деньги. Представители ВВС жалуются на ВМС, что те забирают слишком много. А Корпус морской пехоты вообще говорят, что о них забыли, а они традиционно на переднем крае. Еще космические войска отнимают у ВВС структуры. Бюджет у Пентагона не резиновый, а передовое вооружение все хотят. Я уж не говорю о сухопутчиках, которые давно ждут ракет средней дальности, чтобы противостоять Китаю и России», — объяснил Леонков.

На морские программы Пентагон также тратит немалые суммы. Один многоцелевой авианосец типа «Джеральд Р. Форд» стоит порядка 30 миллиардов долларов. Таким образом, он съедает почти одну десятую часть бюджета, отмечает Леонков. При этом, согласно оборонному бюджету на 2020 финансовый год, больше всего получили как раз «ракетчики», заметил военный эксперт.

«Когда мы говорим, что США тратят на вооружение много, то да — по сравнению с Китаем и Россией получается так. Но тратят они с превосходством на количество вооружений. На численность США уже давно делают ставку. Мы и Китай сделали ставку на другое. Это называется принцип оборонной достаточности. Мы стараемся превосходить нашего вероятного противника не в количестве, а в качестве», — резюмировал собеседник издания.

Ранее в комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии заявили, что Вашингтон уступает Москве и Пекину в сфере модернизации ядерных вооружений. В документе также говорится, что Россия и Китай активно реализуют программы расширения своих ядерных арсеналов. Также в комитете заявили, что США тоже работают над модернизацией ядерной триады и поддержанием ее боеготовности.