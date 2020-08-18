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10:51   18 Августа 2020
Общество

Врачи диагностировали коронавирус у главы Минэнерго РФ

Врачи диагностировали коронавирус у главы Минэнерго РФ

Диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен главе Минэнерго Российской Федерации Александру Новаку. Информацией поделился премьер-министр Михаил Мишустин.

Новак был в числе министров, которые сопровождали главу Правительства России в поездке на Дальний Восток. В итоге он не принял участие ни в одной встрече и вернулся в Москву для прохождения лечения под пристальным контролем медиков.

"Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления", — заявил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию субъекта РФ в Благовещенске.

Глава Минэнерго переносит заболевания без проявления клинических симптомов. Александр Новак хорошо себя чувствует и продолжит осуществлять рабочие обязанности в удаленном режиме, заявила официальный представитель ведомства Ольга Голант в комментарии ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#новак #мишустин #коронавирус

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