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Политика

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Президент ФЗНЦ рассказал о важности борьбы с западными политтехнологиями

Книги Джина Шарпа по проведению "цветных революций" остаются эффективными, и идеологические люди, которые борются с революциями, нуждаются в поощрении. Именно для этого учреждена награда "ПолитПатриот", пишет глава ФЗНЦ, член ОП Александр Малькевич.

Начать рассказ о наградах стоит со Знака признания "За защиту национальных ценностей в области политических технологий", пишет Малькевич в своем Telegram-канале. Этим знаком могут быть отмечены политтехнологи, PR-специалисты, журналисты, которые вносят свой вклад в защиту национальных ценностей и интересов государства.

Причиной учреждения премии Малькевич указал обострившуюся ситуацию в Белоруссии. Он обратил внимание на типичные используемые приемы "цветных революций" из текстов Джина Шарпа, автора книг "От диктатуры к демократии" и "198 методов ненасильственных действий".

Глава ФЗНЦ отметил, что у россиян, работающих в этой сфере, есть определенная репутация, по сути, это стало брендом. Граждане РФ эффективно работают на международном поле, однако основным отличием Малькевич считает то, что у них есть возможность побеждать идеологически. Такие профессионалы должны быть поощрены. Именно для этого создана особая премия, пишет член ОП.

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Автор: Илья Романович
#александр малькевич #фзнц #ПолитПатриот #Политтехнологи

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