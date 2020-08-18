Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием со дня основания. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил Кремль.

Глава российского государства выразил радость в связи с тем, что в РГО с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, а также к их богатейшему идейному, научному, творческому наследию. Кроме того, Путин подчеркнул, что у истоков основания одного из старейших географических обществ в мире находились великие политики, военные, ученые, путешественники и меценаты. Президент уверен, что они заложили традиции бескорыстного служения родной стране.