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 Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием

Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием
10:10   18 Августа 2020
Политика

Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием

Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием со дня основания. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил Кремль.

Глава российского государства выразил радость в связи с тем, что в РГО с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, а также к их богатейшему идейному, научному, творческому наследию. Кроме того, Путин подчеркнул, что у истоков основания одного из старейших географических обществ в мире находились великие политики, военные, ученые, путешественники и меценаты. Президент уверен, что они заложили традиции бескорыстного служения родной стране.

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Автор: Яна Либерман
#путин #поздравление #рго

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