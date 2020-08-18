Крупнейшие учения военной полиции "Страж-2020" стартуют в России

Более 2,5 тысячи военнослужащих, а также 500 единиц спецтехники будут задействованы в специальных учениях военной полиции ВС РФ "Страж-2020", которые пройдут на территории всей России. Об этом стало известно во вторник, 18 августа.

По информации Министерства обороны РФ, маневры "Страж-2020" пройдут с 18 по 21 августа. Руководить учениями будет начальник главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко, сообщает ведомство.

В военном мероприятии будут задействованы органы управления и подразделения военной полиции трех военных округов и Северного флота, сообщает РИА Новости. На учениях военные испытают возможности современных образцов вооружения и военной техники.