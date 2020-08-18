Премьер РФ Мишустин обсудил с Дегтяревым бюджет Хабаровского края

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждались темы регионального бюджета, энергетики и выравнивания тарифов.

Затрагивались вопросы реализации проектов, касающихся инфраструктуры Хабаровского края и социальной поддержки местного населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровского края.

Программа пребывания премьер-министра на Дальнем Востоке не менялась из-за пандемии коронавируса. Все заранее запланированные встречи проходили по установленному графику, заявил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.