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9:52   18 Августа 2020
Общество

Премьер РФ Мишустин обсудил с Дегтяревым бюджет Хабаровского края

Премьер РФ Мишустин обсудил с Дегтяревым бюджет Хабаровского края

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждались темы регионального бюджета, энергетики и выравнивания тарифов.

Затрагивались вопросы реализации проектов, касающихся инфраструктуры Хабаровского края и социальной поддержки местного населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровского края.

Программа пребывания премьер-министра на Дальнем Востоке не менялась из-за пандемии коронавируса. Все заранее запланированные встречи проходили по установленному графику, заявил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

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Автор: Яна Либерман
#мишустин #дегтярев #местное население

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