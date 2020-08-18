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9:47   18 Августа 2020
Политика

Представитель Джонсона объявила о продлении санкций против Белоруссии

Представитель Джонсона объявила о продлении санкций против Белоруссии

Правительство Великобритании оставит действующие против белорусского государства ограничения Евросоюза после завершения процедуры Brexit в конце 2020 года. Об этом проинформировала представитель главы правительства Бориса Джонсона.

В сообщении политика сказано, что Лондон продолжит применять санкции ЕС против Республики Беларусь после завершения переходного периода после Brexit. Однако теперь это будут санкции Великобритании, пишет ТАСС.

Телеканал "Царьград" сообщал, что в Совфеде РФ отреагировали на польскую инициативу о введении ограничений против России из-за происходящих протестов в Белоруссии.

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #санкции #минск #белоруссия

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