Представитель Джонсона объявила о продлении санкций против Белоруссии

Правительство Великобритании оставит действующие против белорусского государства ограничения Евросоюза после завершения процедуры Brexit в конце 2020 года. Об этом проинформировала представитель главы правительства Бориса Джонсона.

В сообщении политика сказано, что Лондон продолжит применять санкции ЕС против Республики Беларусь после завершения переходного периода после Brexit. Однако теперь это будут санкции Великобритании, пишет ТАСС.

Телеканал "Царьград" сообщал, что в Совфеде РФ отреагировали на польскую инициативу о введении ограничений против России из-за происходящих протестов в Белоруссии.