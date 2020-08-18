Банки уведомили Минэкономразвития о планах снизить кешбэк

Поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова опустить ставку эквайринга для предприятий малого и среднего бизнеса до 1% может обернуться снижением кешбэка с покупок в небольших торговых точках.

Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в письме на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова отметил, что для компаний, чей ежегодный оборот составляет менее 24 млн рублей в год, потенциальные дополнительные расходы окажутся на 3-5% выше, чем экономия за счет уменьшения ставки за безналичную оплату.

В случае принудительного снижения комиссии за прием платежей банкам придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт. Кроме того, кредитные организации не смогут предоставлять клиентам поощрения в виде кешбэка за приобретение товаров в малых и средних торговых предприятиях, приводит позицию АБР газета "Известия".