Доказательства Шария могут пролить свет на дело о крушении Boeing МН17

Служба безопасности Украины может быть причастна к фальсификации записи телефонного разговора, представленного в прокуратуре Нидерландов в качестве доказательства вины России в деле о крушении рейса МН17, и соответственно, СБУ может быть виновна в обмане голландского прокурора.

Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики, политолог Андрей Суздальцев, комментируя рассуждения на этот счет нидерландского политического эксперта Эрика ван де Бика, который в свою очередь ответил на недавнее заявление украинского оппозиционного журналиста, известного блогера Анатолия Шария.

Напомним, ранее Шарий на своем YouTube-канале заявил, что имеет доказательства непричастности России и донецких ополченцев к гибели малайзийского «боинга», который разбился над Донецкой областью в июле 2014 года. По словам блогера, в его распоряжении есть флешка с записью допроса одного из командующих ДНР Игоря Безлера, принимавшего в 2014 году участие в обороне Горловки. Безлер в ходе допроса заявил о своей невиновности в трагедии, а также обвинил СБУ в фальсификации улик, якобы указывающих на его причастность к произошедшему.

В своем видео Шарий сообщил, что Безлер по телефону докладывал о сбитом самолете некоему полковнику ГРУ, и эту запись позже представители Киева представлял в голландской прокуратуре в качестве доказательства вины России. Однако, как сообщил блогер, телефонная запись была представлена украинской стороной в урезанном виде, а в ее полной версии есть ясная информация о типе сбитого самолета – это не пассажирский «боинг», а Су-25. Тот факт, что украинские власти отрезали часть записи, и представили нидерландскому прокурору неполную версию, заставляет заподозрить их в подделке доказательств в деле о крушении рейса МН17 на государственном уровне. С выводами Шария в своем Twitter-аккаунте согласился и политэксперт из Нидерландов Эрик ван де Бик, который считает информацию о записи разговора Безлера впечатляющей.

«Если утечка информации о перехвате Безлера подлинна, это может означать две вещи: 1) украинская спецслужба СБУ не только обманула общественность, но и обманула голландского прокурора; 2) голландский прокурор прикрывает обман СБУ», — написал ван де Бик в своем микроблоге.

По словам Андрея Суздальцева, выводы голландского политического эксперта близки к истине и указывают на наличие украинского следа в деле о крушении малайзийского «Боинга».

«Многие данные подвергались сомнениям. Последние месяца три, а также с момента начала судебного процесса все больше появляется таких вроде бы незначительных, но очень пикантных новостей о катастрофе «боинга». То есть тема изменилась, — отметил Суздальцев. — Это говорит о том, что все-таки сторона обвинения, которая готовилась в отношении РФ, не имеет основы».

Даже в условиях существующих сейчас в мире антироссийских настроений, по словам собеседника издания, найти весомые доказательства причастности нашей страны к трагедии с малайзийским «боингом» нереально, однако до сих пор продолжают появляться доводы как за то, что приоз0ошедшем виновата Москва, так и против этой версии.

Появившиеся в деле новые данные в очередной раз указывают на высокий уровень политизированности расследования и судебного процесса. Хотя на это изначально указывал тот факт, что Нидерланды не допустили Россию к ходу расследования и долгое время не принимали во внимание информацию, предоставляемую Москвой.

«Украинская сторона в данном случае заинтересована в судебном процессе в высшей степени, потому что инцидент с самолетом произошел на ее территории в зоне боевых действий, — напомнил эксперт. — При этом доказать, что «боинг» был сбит соседним государством, невероятно сложно, и выглядело бы такое доказательство как акт поддержки Киева и солидарности с Украиной».

Все предоставленные украинской стороной так называемые «доказательства» причастности России к крушению «боинга», по словам Суздальцева, кажутся скорее фантастическими, так как имеют множество несоответствий.

«После катастрофы исчез диспетчер, происходили переговоры, шли обсуждения. На основании всех фактов можно допустить наличие следа украинской разведки. О чем это говорит – для Киева не было неожиданностью или случайностью все происходящее», — подчеркнул в беседе эксперт.

По его словам, возникает подозрение, что крушение лайнера было спланированной акцией, в ходе которой люди, часть из которых были жителями стран-членов НАТО – оказались просто разменной монетой. И Украина попыталась воспользоваться этим, чтобы развернуть военный блок против России.

Также на истинного виновника трагедии, по мнению Суздальцева, указывает то обстоятельство, что именно на Украине есть множество желающих спекулировать на катастрофе, а Россия в таких манипуляциях совсем не заинтересована.

«Рано или поздно мы узнаем всю правду, так как сложно планировать подобную операцию без хвостов», — подчеркнул преподаватель ВШЭ.

Напомним, ранее голландские независимые журналисты также пришли к выводу, что имеющиеся доказательства указывают на связь украинских властей с крушением малайзийского лайнера, и именно поэтому Киев, отводя от себя подозрения, пытается, используя сомнительные доказательства, притянуть к делу Россию.

Достоверность представленных Украиной доказательств поставил под сомнение и Акаш Розен – специалист частной цифровой судебно-следственной фирмы OG IT Forensic Service. Он проанализировал все пять записей, которые Украина представила на суде в Нидерландах, и установило, что залитые на YouTube-канал Киевом 17 июля 2014 года записи телефонных разговоров были вырваны из контекста, а спустя четыре года они к тому же были отредактированы. По словам Розена, любой аудиоэксперт без труда докажет факт манипулирования этими записями.

В заключение беседы Андрей Суздальцев допустил возможность того, что в деле о крушении рейса МН17 возможен резкий поворот. Это может произойти в том случае, если появится информированный перебежчик с украинской стороны, который будет способен предъявить подлинные доказательства.