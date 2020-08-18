Дегтярев выступил за введение налогового вычета на Дальнем Востоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для отправляющихся на Дальний Восток россиян.

Предложение ввести налоговый вычет для россиян, путешествующих на Дальний Восток, Дегтярев озвучил в ходе совещания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития. Оно проходит 18 августа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В ходе совещания его участники обсудят выполнение поручения президента страны по ускоренному развитию округа. Стоит отметить, что Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля.