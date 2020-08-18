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9:20   18 Августа 2020
Общество

Дегтярев выступил за введение налогового вычета на Дальнем Востоке

Дегтярев выступил за введение налогового вычета на Дальнем Востоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для отправляющихся на Дальний Восток россиян.

Предложение ввести налоговый вычет для россиян, путешествующих на Дальний Восток, Дегтярев озвучил в ходе совещания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития. Оно проходит 18 августа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В ходе совещания его участники обсудят выполнение поручения президента страны по ускоренному развитию округа. Стоит отметить, что Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#предложение #дальний восток #дегтярев #налоговый вычет

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