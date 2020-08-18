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9:10   18 Августа 2020
Политика

Республиканцы США заявили о преимуществах РФ и КНР в ядерной сфере

Республиканцы США заявили о преимуществах РФ и КНР в ядерной сфере

Соединенные Штаты Америки отстают от России и Китая по проведению модернизации ядерного оружия. Такое заявление сделали представители Республиканской партии в комитете Сената США по политическим вопросам.

Как следует из опубликованного американскими политиками документа, Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли успехов в процессе увеличения ядерных арсеналов. США также проводят соответствующую модернизацию, чтобы поддерживать боевую готовность страны, пишет RT.

Сенаторы обращают внимание на то, что поднятый ими вопрос непосредственно влияет на нацбезопасность государства. Только за 2020 год американцы на свою ядерную программу направили свыше 12,4 млрд долларов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #китай #ядерное оружие

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