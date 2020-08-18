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 США пытаются укрепить власть за счет демонизации России

США пытаются укрепить власть за счет демонизации России
9:07   18 Августа 2020
Политика

США пытаются укрепить власть за счет демонизации России

США пытаются укрепить власть за счет демонизации России

Россию пытаются демонизировать на основании искаженных или совершенно пустяковых аргументов. Соединенные Штаты утверждают, что страна угрожает Швеции, Прибалтике и всей Западной Европе.

Однако Швеции никто не угрожает, уверен автор издания Bohusläningen. На данный момент угрозы поступают только России со стороны НАТО, пишет "ИноСМИ".

США выгодно обвинять лидеров разных стран в угрожающем поведении. Аналогичная ситуация ранее произошла с Ираком. Тогда речь шла о том, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, которое якобы несет угрозу всему миру. Вот только у этих обвинений не было никаких оснований.

Сейчас страны НАТО намерены приближаться к российским границам. Государства продвигают свое оружие, базы и войска. Но эти факты остаются незамеченными простыми жителями. Автор издания утверждает, что общественность полностью доверяет фактам демонизации, а вбросы продолжают работать и влиять на подсознания людей.

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Автор: Ирина Большунова
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