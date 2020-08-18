США пытаются укрепить власть за счет демонизации России

Россию пытаются демонизировать на основании искаженных или совершенно пустяковых аргументов. Соединенные Штаты утверждают, что страна угрожает Швеции, Прибалтике и всей Западной Европе.

Однако Швеции никто не угрожает, уверен автор издания Bohusläningen. На данный момент угрозы поступают только России со стороны НАТО, пишет "ИноСМИ".

США выгодно обвинять лидеров разных стран в угрожающем поведении. Аналогичная ситуация ранее произошла с Ираком. Тогда речь шла о том, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, которое якобы несет угрозу всему миру. Вот только у этих обвинений не было никаких оснований.

Сейчас страны НАТО намерены приближаться к российским границам. Государства продвигают свое оружие, базы и войска. Но эти факты остаются незамеченными простыми жителями. Автор издания утверждает, что общественность полностью доверяет фактам демонизации, а вбросы продолжают работать и влиять на подсознания людей.