СМИ: соглашение с ОАЭ помогло Нетаньяху избежать падения рейтингов

Соглашение по нормализации отношений, заключенное между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), помогло действующему премьер-министру первого Биньямину Нетаньяху предотвратить падение рейтингов своей партии "Ликуд" ("Консолидация").

Согласно результатам последних опросов, представители данной фракции имеют в несколько раз больше шансов получить места в парламенте. Специалисты 13-ого канала выяснили, что в случае проведения выборов в ближайшее время однопартийцы Нетаньяху завоевали бы 33 должности в парламентарии, а их члены коалиции — блока "Кахоль-Лаван" — всего 10 мест.

Потенциальная победа на голосовании может сподвигнуть израильского премьер-министра на запуск внеочередного плебисцита. По мнению журналиста Игоря Январева, именно с этой целью Нетаньяху принял решение о нормализации отношений с ОАЭ — чтобы обеспечить победу своих сторонников на выборах, передают NEWS.ru.