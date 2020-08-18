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8:39   18 Августа 2020
Политика

СМИ: соглашение с ОАЭ помогло Нетаньяху избежать падения рейтингов

СМИ: соглашение с ОАЭ помогло Нетаньяху избежать падения рейтингов

Соглашение по нормализации отношений, заключенное между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), помогло действующему премьер-министру первого Биньямину Нетаньяху предотвратить падение рейтингов своей партии "Ликуд" ("Консолидация").

Согласно результатам последних опросов, представители данной фракции имеют в несколько раз больше шансов получить места в парламенте. Специалисты 13-ого канала выяснили, что в случае проведения выборов в ближайшее время однопартийцы Нетаньяху завоевали бы 33 должности в парламентарии, а их члены коалиции — блока "Кахоль-Лаван" — всего 10 мест.

Потенциальная победа на голосовании может сподвигнуть израильского премьер-министра на запуск внеочередного плебисцита. По мнению журналиста Игоря Январева, именно с этой целью Нетаньяху принял решение о нормализации отношений с ОАЭ — чтобы обеспечить победу своих сторонников на выборах, передают NEWS.ru.

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Автор: Кристина Мокроусова
#израиль #оаэ #нетаньяху

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