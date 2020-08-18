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8:24   18 Августа 2020
Общество

Возмущенные отменой поездок на Курилы японцы получили ответ в Сети

Возмущенные отменой поездок на Курилы японцы получили ответ в Сети

Читатели японского журнала Yahoo News Japan, которые были возмущены отменой поездок на Курильские острова из-за коронавируса, получили ответ на свои претензии в Сети.

Недавно стало известно, что из-за пандемии коронавируса 19 запланированных поездок из Японии на Курилы пришлось отменить. Японские пользователи увидели в этом решении политический подтекст, что Россия не отдаст Японии Курильские острова и довольно резко на это отреагировали. Один из пользователей даже написал, что для решения данного вопроса "остается только война", передает РИА Новости.

Многие пользователи отмечают, что вопрос по Курильским островам давно закрыт и Россия не станет их передавать в состав Японии. Пользователям из Японии посоветовали и не делать таких громких заявлений, как "объявление войны" РФ.

"Развязать войну с Россией? Ну, попробуйте. Или вы забыли Халхин-Гол и 45-й год?", — написал пользователь из РФ.

Также японцам посоветовали прислушаться к Премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который по мнению юзеров понимает, что Японии невыгодно портить с РФ отношения.

"Абэ понимает, что если США утратит интерес к Японии, страна останется в таком кругу "друзей", что это полный конец обеда. Так что для подстилания соломки лучше бы иметь с Россией если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения", — отметил один из россиян.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #япония #курилы

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