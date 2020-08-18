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8:11   18 Августа 2020
Политика

Стартовал процесс реализации проекта Амурского ГХК

Стартовал процесс реализации проекта Амурского ГХК

Строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК) в течение ближайших пяти лет будет ключевым проектом инвестпрограммы компании "Сибур". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что после завершения строительства АГХК и его запуска в работу, производство базовых полимеров возрастет почти в два раза. Мишустин уверен в высокой эффективности и конкурентоспособности проекта, передает ТАСС.

Премьер-министр РФ добавил, что реализация проекта АГХК укрепит позиции "Сибура", причем не только на отечественном рынке, но во всем мире в целом.

Завершение строительства АГХК намечено на 2024-2025 год. В качестве партнера по проекту должна будет выступить китайская компания Sinopec. Она получит 40% от газохимического комплекса.

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Автор: Борис Нестеров
#амурская область #мишустин #АГХК

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