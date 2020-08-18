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7:53   18 Августа 2020
Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

Роспотребнадзор назвал регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

Жители семи регионов России обладают высоким уровнем популяционного иммунитета к новому коронавирусу. Такое заявление сделали специалисты Роспотребнадзора.

В топ регионов с высоким уровнем (более 20%) популяционного иммунитета попали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области. Исследователи провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах страны. Еще в трех субъектах анализ скоро закончат. На данный момент ожидается результат почти девяти тысяч тестов.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи ранее заявил, что массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать приблизительно через месяц. В настоящее время большая часть наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование, а затем продукцию отправят в гражданский оборот.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #роспотребнадзор #иммунитет #коронавирус

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