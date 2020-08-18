Губернатор Куомо назвал причину неспособности Трампа справиться с COVID-19

Соединенные Штаты Америки разобщены, что не дает государству справиться с пандемией COVID-19 и экономическим кризисом. Такое заявление сделал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Он сравнил США с человеческим организмом, который не способен справиться с вирусом, если ослаблен. "За последние несколько лет американский политический организм ослабел", что не дает ему возможность успешно бороться с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

"Не Трамп породил разногласия, но разногласия породили Трампа, а он лишь усилил их. Нынешнее федеральное правительство недееспособно и некомпетентно, оно не смогло победить вирус, оно даже не предвидело его", — заявил Куомо.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. За пост главы государства поборются действующий лидер Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.