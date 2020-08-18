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 Жена Обамы назвала Байдена "глубоко порядочным человеком"

Жена Обамы назвала Байдена "глубоко порядочным человеком"
7:05   18 Августа 2020
Политика

Жена Обамы назвала Байдена "глубоко порядочным человеком"

Жена Обамы назвала Байдена "глубоко порядочным человеком"

Бывший вице-президент США Джо Байден — единственный кандидат от Демократической партии, кто сможет вывести страну из кризиса. Такое заявление сделала супруга бывшего главы государства Барака Обамы Мишель Обама.

Она отметила, что Байден "глубоко порядочный" человек и "будет говорить правду" гражданам США, уверена Обама. По ее словам, кандидат точно знает, как справиться с экономическим кризисом и разобщенностью в стране, передает ТАСС.

"Он знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну. Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен", — отметила Мишель Обама.

Президентские выборы США состоятся 3 ноября. От Демократической партии будет выдвигаться Джо Байден, от Республиканской — действующий лидер Дональд Трамп.

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Автор: Яна Либерман
#сша #байден #мишель обама

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