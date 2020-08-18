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6:54   18 Августа 2020
Происшествия

Власти Благовещенска ввели режим ЧС для борьбы с последствиями ливней

Власти Благовещенска ввели режим ЧС для борьбы с последствиями ливней

Уровень выпавших осадков за сутки превысил в Благовещенске отметку "опасное явление". Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы бороться с последствиями ливней.

Комиссия по ЧС провела заседание, на котором было принято решение открыть пункт временного размещения для местных жителей. Информацией об этом поделилась городская администрация.

В Благовещенске ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов. В городе повалены деревья и размыты дороги. Объекты социальной инфраструктуры затоплены.

Борьба с последствиями ливней уже идет. Коммунальные службы в настоящее время откачивают воду на дорогах и социально значимых объектах.

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Автор: Борис Нестеров
#благовещенск #ливни #режим чс

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