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Роспотребнадзор назвал регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

Роспотребнадзор назвал регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

 Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии
Исследователи из "Росгосстрах банка" выяснили, на что россияне копят деньги

Исследователи из "Росгосстрах банка" выяснили, на что россияне копят деньги

 Член Совфеда назвал сроки августовских выплат для семей с детьми до 16 лет

Член Совфеда назвал сроки августовских выплат для семей с детьми до 16 лет
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6:38   18 Августа 2020
Политика

Мэр украинской Умани "устроил привал" у офиса Зеленского

Мэр украинской Умани "устроил привал" у офиса Зеленского

Мэр города Умань Александр Цебрий приехал к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальным мешком. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Чиновник намерен ожидать аудиенции с Зеленским и понимает, что президент занятой человек, поэтому торопить его он не собирается, передает РИА Новости. Градоначальник подчеркнул, что взял с собой все необходимое, в том числе воду.

"Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани" — сообщил Цебрий.

Поводом для данной акции стал будущий визит паломников на празднование Рош-ха-Шана (иудейского Нового года). Приход паломников в Умань, где находится могила рабби Нахмана, планируется 19 сентября. Необходимо предостеречь президента от последствий, которые могут быть причинены паломникам, сказал Цебрий.

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Автор: Василий Пименов
#украина #зеленский #Цебрий

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