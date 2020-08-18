Мэр украинской Умани "устроил привал" у офиса Зеленского

Мэр города Умань Александр Цебрий приехал к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальным мешком. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Чиновник намерен ожидать аудиенции с Зеленским и понимает, что президент занятой человек, поэтому торопить его он не собирается, передает РИА Новости. Градоначальник подчеркнул, что взял с собой все необходимое, в том числе воду.

"Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани" — сообщил Цебрий.

Поводом для данной акции стал будущий визит паломников на празднование Рош-ха-Шана (иудейского Нового года). Приход паломников в Умань, где находится могила рабби Нахмана, планируется 19 сентября. Необходимо предостеречь президента от последствий, которые могут быть причинены паломникам, сказал Цебрий.