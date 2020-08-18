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6:20   18 Августа 2020
Политика

Гармаш назвал вероятную дату встречи советников в "нормандском формате"

Гармаш назвал вероятную дату встречи советников в "нормандском формате"

Встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" может произойти 28 августа. Об этом сообщил назначенный Киевом представитель Донецка в контактной группе журналист Сергей Гармаш.

По информации Гармаша, украинскую сторону будет представлять глава офиса президента Украины Андрей Ермак, российскую — заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав России, Франции, Украины и Германии шестого июня 2014 года в Нормандии. В феврале 2015-го года в Минске прошла встреча лидеров стран "нормандской четверки", в ходе которой было принято Минское соглашение, подразумевающее прекращение огня и обмен пленными.

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Автор: Яна Либерман
#украина #нормандский формат #нормандская четверка

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