Гармаш назвал вероятную дату встречи советников в "нормандском формате"

Встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" может произойти 28 августа. Об этом сообщил назначенный Киевом представитель Донецка в контактной группе журналист Сергей Гармаш.

По информации Гармаша, украинскую сторону будет представлять глава офиса президента Украины Андрей Ермак, российскую — заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав России, Франции, Украины и Германии шестого июня 2014 года в Нормандии. В феврале 2015-го года в Минске прошла встреча лидеров стран "нормандской четверки", в ходе которой было принято Минское соглашение, подразумевающее прекращение огня и обмен пленными.