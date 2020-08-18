Исследователи из "Росгосстрах банка" выяснили, на что россияне копят деньги

Почти 52% клиентов разных российских банков копят сбережения для обеспечения своей финансовой безопасности. Об этом говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ.

Около 41% граждан РФ, пользующихся услугами российских банков, откладывают часть денежных средств на непредвиденные обстоятельства, а 37% копят деньги на какие-либо конкретные цели, передает "Прайм".

При этом отмечается, что на непредвиденные обстоятельства и на обеспечение финансовой безопасности в большей степени копят жители центральных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. На конкретные цели откладывают жители более удаленных городов.

Кроме того, 36% опрошенных заявили о своем желании разумно распоряжаться теми денежным средствами, которые у них имеются. О пенсиях беспокоятся только 16% участников опроса.