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5:53   18 Августа 2020
Экономика

Исследователи из "Росгосстрах банка" выяснили, на что россияне копят деньги

Исследователи из "Росгосстрах банка" выяснили, на что россияне копят деньги

Почти 52% клиентов разных российских банков копят сбережения для обеспечения своей финансовой безопасности. Об этом говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ.

Около 41% граждан РФ, пользующихся услугами российских банков, откладывают часть денежных средств на непредвиденные обстоятельства, а 37% копят деньги на какие-либо конкретные цели, передает "Прайм".

При этом отмечается, что на непредвиденные обстоятельства и на обеспечение финансовой безопасности в большей степени копят жители центральных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. На конкретные цели откладывают жители более удаленных городов.

Кроме того, 36% опрошенных заявили о своем желании разумно распоряжаться теми денежным средствами, которые у них имеются. О пенсиях беспокоятся только 16% участников опроса.

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Автор: Яна Либерман
#деньги #банки #накопления

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