Член Совфеда назвал сроки августовских выплат для семей с детьми до 16 лет

Решение по августовским выплатам семьям с детьми до 16 лет будет принято после возвращения из командировки премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Пособия должны помочь родителям в подготовке детей к новому учебному году. Они создали петицию на сайте Change.org, которая уже успела собрать более 250 тысяч подписей. В ПФР заявили, что никаких новых распоряжений, касающихся выплат у них нет, передают "Народные новости". По мнению сенатора Валерия Рязанского, россиянам нужно дождаться решения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, после того как он вернется из поездки по Дальнему Востоку.

"После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи", — добавил Рязанский.

Рязанский подчеркнул, что такие решения требуют многомиллионные затраты. Для принятия указа необходимо соглашение целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Последнее слово будет за Министерством финансов РФ, заключил Рязанский.