Трамп собирается помиловать "важного человека"

Приказ о помиловании "очень и очень важного человека" будет подписан президентом США Дональдом Трампом 18 августа. Об этом заявил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер не уточнил, о каком человеке ведется речь, однако отметил, что им не будет его бывшей помощник по национальной безопасности Майкл Флинн или экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, передает ТАСС.

Также недавно Трамп оценил стратегическое мышление российского лидера Владимира Путина, назвав его "шахматистом мирового класса". По мнению американского президента, Джозефу Байдену, кандидату от Демократической партии в выборах на пост президента США, не сравниться с Путиным.