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4:50   18 Августа 2020
Технологии

Роскосмос планирует доработать "Союз-2" в связи с выявленными отклонениями

Роскосмос планирует доработать "Союз-2" в связи с выявленными отклонениями

Конструкция головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2" будет подвержена доработке из-за отклонений, возникших при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-15" с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Прогресс МС-15" был запущен в космос с космодрома Байконур 23 июля с помощью ракеты "Союз-2.1а". В тот же день он успешно состыковался в автоматическом режиме с МКС. Однако позже в Роскосмосе сообщили, что во время стыковки были зафиксированы "некоторые отклонения" корабля относительно мишени. Несмотря на выявленные отклонения, ручной режим управления стыковкой не понадобился, передает РИА Новости.

Отмечается, что комиссия изучила причины выявленных особенностей в функционировании системы "Курс". В Роскосмосе уточнили, что система работала штатно.

"По итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя транспортного грузового корабля "Прогресс", — добавил представитель пресс-службы.

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Автор: Ирина Большунова
#роскосмос #мкс #союз-2

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