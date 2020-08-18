Роскосмос планирует доработать "Союз-2" в связи с выявленными отклонениями

Конструкция головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2" будет подвержена доработке из-за отклонений, возникших при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-15" с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Прогресс МС-15" был запущен в космос с космодрома Байконур 23 июля с помощью ракеты "Союз-2.1а". В тот же день он успешно состыковался в автоматическом режиме с МКС. Однако позже в Роскосмосе сообщили, что во время стыковки были зафиксированы "некоторые отклонения" корабля относительно мишени. Несмотря на выявленные отклонения, ручной режим управления стыковкой не понадобился, передает РИА Новости.

Отмечается, что комиссия изучила причины выявленных особенностей в функционировании системы "Курс". В Роскосмосе уточнили, что система работала штатно.