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Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

 Беглов рассказал об итогах прошедшей рабочей недели в Петербурге

Беглов рассказал об итогах прошедшей рабочей недели в Петербурге
Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

 Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей

Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей
Трамп: Путин является "шахматистом экстра-класса"

Трамп: Путин является "шахматистом экстра-класса"

 Неизвестный мужчина угрожал дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина угрожал дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке
4:44   18 Августа 2020
Политика

Трамп: Путин является "шахматистом экстра-класса"

Трамп: Путин является "шахматистом экстра-класса"

Стратегические способности президента РФ Владимира Путина соответствуют уровню высококлассного шахматиста. Об этом заявил лидер США, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.

В преддверии выборов Трамп попытался убедить присутствующих в неспособности его главного оппонента демократа Джозефа Байдена вести переговоры с мировыми лидерами, в частности с Путиным. Трамп отметил, что в случае назначения Байдена на пост президента возможна угроза захвата США Китаем. По мнению главы США, ни один президент за всю историю не сделал того, что он сделал с Китаем и Россией, передает ТАСС.

Президентские выборы в США пройдут третьего ноября 2020 года. Основным соперником Трампа на них считается член Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден.

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Автор: Василий Пименов
#путин #байден #трамп

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