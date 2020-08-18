Трамп: Путин является "шахматистом экстра-класса"

Стратегические способности президента РФ Владимира Путина соответствуют уровню высококлассного шахматиста. Об этом заявил лидер США, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.

В преддверии выборов Трамп попытался убедить присутствующих в неспособности его главного оппонента демократа Джозефа Байдена вести переговоры с мировыми лидерами, в частности с Путиным. Трамп отметил, что в случае назначения Байдена на пост президента возможна угроза захвата США Китаем. По мнению главы США, ни один президент за всю историю не сделал того, что он сделал с Китаем и Россией, передает ТАСС.

Президентские выборы в США пройдут третьего ноября 2020 года. Основным соперником Трампа на них считается член Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден.