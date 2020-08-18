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Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

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 Беглов рассказал об итогах прошедшей рабочей недели в Петербурге

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 Неизвестный мужчина угрожал дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина угрожал дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке
4:18   18 Августа 2020
Политика

Неизвестный мужчина угрожал дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина угрожал дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке

Дипломатам Генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке поступили угрозы убийством от неизвестного мужчины. Он с 10 по 16 августа забрасывал камнями здание дипмиссии.

Белокожий мужчина бросал камни в здание и автомобили, стоящие на служебной парковке консульства. Собеседник сообщил РИА Новости, что нарушитель причинил ущерб воротам дипмиссии и машинам.

На данный момент информации по гражданству этого человека нет. Мужчина выкрикивал угрозы убийством в адрес дипломатов Генконсульства и посетителей на английском языке.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #генконсульство #угрозы

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