Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

Первым вывозным рейсом с начала пандемии коронавирусной инфекции с территории Сирии были эвакуированы 26 российских детей, которые находились в приютах чужой страны. Они были доставлены в Подмосковье на самолете Минобороны РФ.

Свидетельствует об этом информация пресс-службы омбудсмена при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Там отметили, что посадка воздушного судна прошла успешно, без происшествий. Прибытие несовершеннолетних россиян состоялось во вторник ночью на аэродроме Чкаловский, передает РИА Новости.

"При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах", — сказано в сообщении.

Согласно данным СМИ, детей на протяжении всего полета сопровождали медицинские специалисты. Кроме того, в рамках спецоперации были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава РФ.