Политолог Быкова предсказала провал грядущих местных выборов на Украине

Грядущие местные выборы на Украине окажутся "неприятными". Они не помогут Незалежной выйти из политического кризиса. Об этом заявила глава украинского политического агентства AGGroup Анна Быкова.

Для выхода из экономического кризиса, по словам эксперта, нужны годы. Для выхода из политического — десятилетия. Не существует никаких гарантий, что это произойдет.

Украине предстоит пройти через местные выборы. Быкова уверена, что они не подарят "гениальных кадровых решений".

"У нас цикл выборов таков, что люди верят в ключевые хэштеги и декорации, но не успевают вникнуть в суть", — подчеркнула политолог.

Украинские политики, как отметила Быкова, не стремятся развивать политическую культуру. Они выступают за деградацию.