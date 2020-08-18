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 Беглов рассказал об итогах прошедшей рабочей недели в Петербурге

Беглов рассказал об итогах прошедшей рабочей недели в Петербурге
Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

 Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей

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3:25   18 Августа 2020
Политика

Политолог Быкова предсказала провал грядущих местных выборов на Украине

Политолог Быкова предсказала провал грядущих местных выборов на Украине

Грядущие местные выборы на Украине окажутся "неприятными". Они не помогут Незалежной выйти из политического кризиса. Об этом заявила глава украинского политического агентства AGGroup Анна Быкова.

Для выхода из экономического кризиса, по словам эксперта, нужны годы. Для выхода из политического — десятилетия. Не существует никаких гарантий, что это произойдет.

Украине предстоит пройти через местные выборы. Быкова уверена, что они не подарят "гениальных кадровых решений".

"У нас цикл выборов таков, что люди верят в ключевые хэштеги и декорации, но не успевают вникнуть в суть", — подчеркнула политолог.

Украинские политики, как отметила Быкова, не стремятся развивать политическую культуру. Они выступают за деградацию.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #быкова #местные выборы на украине

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