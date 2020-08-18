Беглов рассказал об итогах прошедшей рабочей недели в Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал прошедшую неделю для Санкт-Петербурга насыщенной на события. Об этом он сообщил в радиоэфире.

Беглов заявил о подписании соглашения о Почтовом квартале между Смольным и "Почтой России". По его мнению, почтовый квартал станет одним из самых любимых мест у петербуржцев, передают "Невские новости".

"Свою функцию Главпочтамт сохранит", — добавил градоначальник.

Глава города также отметил высокие результаты работы промышленных предприятий во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что аппараты ИВЛ, которые производит петербургский завод "ЭлектроМедОборудование", пользуются большой популярностью. Их закупают Белгородская, Новгородская и Московская области для медицинских организаций.