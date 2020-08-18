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2:17   18 Августа 2020
Общество

Разработчики первой китайской вакцины от коронавируса получили патент

Разработчики первой китайской вакцины от коронавируса получили патент

Государственное управление по правам интеллектуальной собственности КНР предоставило разработчикам первой китайской вакцины от коронавирусной инфекции патент. Об этом сообщили в китайских СМИ.

Патент получила вакцина, разработанная CanSino Biologics совместно с Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук НОАК, передает ТАСС.

Сообщается, что испытания на грызунах показали хорошую иммуногенность. Вакцина может за короткое время вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма. Отмечается, что крупномасштабное производство вакцины может быть запущено в кратчайшие сроки.

Второй этап клинических испытаний препарата был завершен 11 июня, а уже 25 июня Центральный военный совет Китая одобрил его применение для особых нужд армии.

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Автор: Яна Либерман
#китай #патент #коронавирус

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