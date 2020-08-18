Разработчики первой китайской вакцины от коронавируса получили патент

Государственное управление по правам интеллектуальной собственности КНР предоставило разработчикам первой китайской вакцины от коронавирусной инфекции патент. Об этом сообщили в китайских СМИ.

Патент получила вакцина, разработанная CanSino Biologics совместно с Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук НОАК, передает ТАСС.

Сообщается, что испытания на грызунах показали хорошую иммуногенность. Вакцина может за короткое время вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма. Отмечается, что крупномасштабное производство вакцины может быть запущено в кратчайшие сроки.

Второй этап клинических испытаний препарата был завершен 11 июня, а уже 25 июня Центральный военный совет Китая одобрил его применение для особых нужд армии.