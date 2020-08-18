Зеленский подписал указ о внесении кадровых изменений в СНБО Украины

Состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины претерпел значительные изменения в соответствии с распоряжением президента страны Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

Согласно документу, полномочия сложены с Валерия Евдокимова и Вадима Пристайко — они занимали руководящие посты Службы внешней разведки Украины и МИД страны соответственно. Также своей должности лишился Яков Смолий, до реорганизации он возглавлял Национальный банк Украины (НБУ), передает RT.

"Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа", — сказано в сообщении.

В обновленном составе СНБО теперь числятся Валерий Кондратюк и Кирилл Шевченко. Они, указом президента, уполномочены выполнять обязанности глав внешней разведки страны и НБУ соответственно. Кроме того, был назначен новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, им стала Ольга Стефанишина. А на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вступил Олег Уруский.