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Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей
Зеленский подписал указ о внесении кадровых изменений в СНБО Украины

Зеленский подписал указ о внесении кадровых изменений в СНБО Украины

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1:31   18 Августа 2020
Политика

Зеленский подписал указ о внесении кадровых изменений в СНБО Украины

Зеленский подписал указ о внесении кадровых изменений в СНБО Украины

Состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины претерпел значительные изменения в соответствии с распоряжением президента страны Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

Согласно документу, полномочия сложены с Валерия Евдокимова и Вадима Пристайко — они занимали руководящие посты Службы внешней разведки Украины и МИД страны соответственно. Также своей должности лишился Яков Смолий, до реорганизации он возглавлял Национальный банк Украины (НБУ), передает RT.

"Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа", — сказано в сообщении.

В обновленном составе СНБО теперь числятся Валерий Кондратюк и Кирилл Шевченко. Они, указом президента, уполномочены выполнять обязанности глав внешней разведки страны и НБУ соответственно. Кроме того, был назначен новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, им стала Ольга Стефанишина. А на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вступил Олег Уруский.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #снбо #зеленский

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